Radio Haro – Cadena Ser.

Sucesos
Una mujer de 53 años sufre un atropello en El Mazo, en Haro

Por Radio Haro
3 noviembre, 2025
505
0
Centro de Salud de Haro

Comunica un particular a SOS Rioja el atropello de una persona en la calle Mazo de El Haro. Desde SOS RIOJA se movilizan Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Policía Local. Como consecuencia del siniestro es trasladada una mujer, de 53 años y vecina de Haro, al Centro de Salud de la ciudad jarrera.

