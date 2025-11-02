Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El Haro Deportivo lamenta que se le hayan escapado dos puntos frente a la Oyonesa en el descuento (2-2)

Por Radio Haro
2 noviembre, 2025
Escudo del Haro Deportivo

Mario Urrecho y Aitor Moreno han marcado para el conjunto blanquinegro en un encuentro en el que el entrenador, Ander Santurde señala en redes sociales que han planteado el partido sabiendo que “si apretábamos arriba, podíamos generar problemas a la Oyonesa. Nos hemos adelantado en el marcador dos veces… Una pena que se nos hayan escapado dos puntos en el descuento”.

