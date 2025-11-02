El Ayuntamiento de Haro adjudica a la empresa Urbabil 2000 el suministro del nuevo pavimento de seguridad del Parque Azul en la calle El Mazo

El Ayuntamiento de Haro ha adjudicado a la empresa Urbabil 2000, S.L. el contrato para el suministro e instalación del nuevo pavimento de seguridad en la zona de juegos infantiles del Parque Azul, ubicado en la calle El Mazo.

El importe de adjudicación asciende a 16.262,40 euros (IVA incluido), tras el proceso de solicitud de ofertas realizado entre varias empresas especializadas y atendiendo a los criterios técnicos y económicos establecidos en el expediente tramitado por la Unidad Técnica de Obras y Urbanismo (U.T.O.U.).

El nuevo pavimento garantizará una mayor seguridad, accesibilidad y confort en el área infantil, sustituyendo al anterior suelo amortiguador que había alcanzado el final de su vida útil. El contrato establece un plazo máximo de entrega de 30 días desde la notificación de la resolución y un periodo de garantía de 12 meses desde la recepción del suministro.

Asimismo, desde el Consistorio se informa de que en el Parque Infantil situado en la zona de El Mazo se están llevando a cabo trabajos de mejora y reparación del pavimento acogiéndose a la garantía vigente de las instalaciones recientemente renovadas, con el fin de mantener este espacio en condiciones óptimas para el disfrute y la seguridad de las familias.

Desde el Consistorio, se ha subrayado que “la renovación del pavimento de seguridad del Parque Azul es una actuación necesaria para seguir mejorando los espacios públicos de la ciudad y garantizar que los parques infantiles sean entornos seguros, accesibles y atractivos para los más pequeños”.