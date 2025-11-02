SANTO DOMINGO DE LA CALZADA CELEBRA LA III EDICIÓN DE “VINO Y CAMINO” CON MOTIVO DEL DÍA EUROPEO DEL ENOTURISMO-2025

La Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada presenta el programa de actividades de la III Edición de “Vino y Camino”, una cita que, año tras año, sigue creciendo en contenido, participación y público, consolidándose como un referente dentro del Otoño Cultural.

Esta iniciativa nació en 2023 con el objetivo de unir el vino y el Camino de Santiago, dos símbolos profundamente ligados a la identidad de Santo Domingo de la Calzada y de La Rioja. Tres ediciones después, “Vino y Camino” se ha convertido en una experiencia enoturística que celebra la tradición, la cultura y la hospitalidad calceatense, contribuyendo a dinamizar la ciudad durante el otoño y a atraer visitantes de toda La Rioja y provincias vecinas.

“Cada año vemos cómo más gente se acerca a disfrutar de esta propuesta, que combina el vino, el arte, la música y la historia de nuestra ciudad. Es un orgullo comprobar que Santo Domingo de la Calzada sigue consolidándose como un destino cultural y turístico de primer nivel”, ha señalado el concejal de Cultura y Turismo, Óscar Reina.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2025

Viernes, 7 de noviembre

La programación comenzará con un evento eno-literario en la Biblioteca Municipal a las 19:30 h, en el que la literatura y el vino se darán la mano en un encuentro para los amantes de las letras y de la cultura riojana. La cita busca poner en valor el vínculo entre la creación artística de la mano de tres autoras riojanas, fomentando la lectura en un ambiente distendido y cercano.

Sábado, 8 de noviembre

El sábado será el día grande del evento. Desde las 12:00 h, la Plaza de la Alameda se llenará de actividad con una cata de vinos, un mercado de artesanía local y música en directo, que crearán una atmósfera festiva en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar del vino riojano y de los productos artesanos de la comarca.

Por la noche, a las 20:00 h, el Teatro Avenida acogerá el espectáculo “El raro de los 90’s”, protagonizado por el conocido actor y humorista David Domínguez, una divertida propuesta que hará reír al público con su particular mirada sobre la vida y las generaciones de los años 90.

Sábado 8 de noviembre y domingo 9 de noviembre

El fin de semana se completará con las visitas guiadas especiales programadas para los días 8 y 9 de noviembre, con salida desde la Oficina de Turismo. Estas visitas incluyen una degustación de tres vinos con diferentes maridajes en enclaves patrimoniales y una copa de recuerdo de regalo, y tendrán lugar el sábado a las 19:00 h y el domingo a las 12:00h. Una oportunidad perfecta para conocer el patrimonio histórico y artístico de Santo Domingo de la Calzada mientras se disfruta del mejor vino riojano.