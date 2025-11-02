Dos atendidos por inhalación de humo en el incendio de una caldera en Haro

Varios particulares se ponen en contacto con SOS Rioja para informar de un posible incendio en el primer piso de una vivienda de cinco alturas, ubicada en la calle Pasaje Santa Lucia, en la localidad de Haro.

Desde este Centro de Emergencias se moviliza con urgencia a Bomberos del CEIS Rioja junto con recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud en preventivo, y se notifica el incidente a Fuerzas de Seguridad.

Tras su intervención, los bomberos nos confirman que el incendio se ha iniciado en la zona de la caldera de la cocina, afectando a la propia caldera y al mueble que la recubría. El humo ha afectado a gran parte de la vivienda, siendo necesaria la atención de dos personas que se encontraban en el interior por inhalación de humo. Finalmente, los recursos sanitarios han decidido la evacuación de un varón de 39 años al Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Haro.