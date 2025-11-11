Radio Haro – Cadena Ser.

Se queman dos contenedores en Haro

Por Radio Haro
11 noviembre, 2025
La Policía Local de Haro informa al Centro Coordinador de Emergencias del incendio de varios contenedores en la calle Colón con la calle Cuevas.

Desde SOS Rioja se avisa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS Rioja. El incendio ha afectado a dos contenedores de residuos.

