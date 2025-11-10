Vuelca un camión cargado de vino entre Haro y Labastida

Varios particulares alertan a SOS RIOJA 112 de un accidente de tráfico, por salida de vía y posterior vuelco lateral de un camión, en la LR-212, p.k. 1, del término municipal de Labastida.

El camión ha volcado del lado del copiloto y el conductor se encuentra en el interior del mismo. Desde el Centro Coordinador se movilizan a Bomberos del CEIS, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notifica a Guardia Civil y Policía Local de Haro.

Bomberos informan de que el camión iba cargado de vino y se hallaba fuera de la calzada. A su vez han ayudado al conductor, que no podía salir, debido al vuelco del camión. La grúa gestionará la retirada del vehículo y se precisará trasvase de mercancía. Los Recursos Sanitarios trasladan al conductor del camión al Centro de Salud de Haro para valoración médica.