Últimas noticias
El equipo de gobierno municipal de Haro inicia la contratación de las escaleras de acceso de El Ferial al centro de la ciudad

24 noviembre, 2025
La Junta de Gobierno, en su próxima sesió, abordará, salvo cambios, la iniciación del expediente de contratación de la obra de la Fase II de la renaturalización del la ribera del río Tirón yla conexión «blanda» entre el casco urbano y el Barrio de la Estación.

