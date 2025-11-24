Radio Haro – Cadena Ser.

El presidente del Autol Sergio Jiménez pide disculpas por los hechos ocurridos durante el partido con el Haro Deportivo

Por Radio Haro
24 noviembre, 2025
El presidente del CD Autol, Sergio Jiménez, ha indicado que «en los momentos finales del partido, el micro de megafonía se encontraba sobre una mesa de la entrada, por una imposibilidad física del responsable de su manejo, y fue un aficionado que pasó por allí, lo cogió y profirió el insulto de «tonto».

«El CD Autol siempre ha tenido una buena relación con el Haro Deportivo. Es inexplicable y condenable lo ocurrido», según publica actualidadriojabaja.com.

