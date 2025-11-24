Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
El Haro Deportivo denuncia insultos hacia un jugador y hacia el banquillo en el partido contra el Autol

El Haro Deportivo denuncia insultos hacia un jugador y hacia el banquillo en el partido contra el Autol

Por Radio Haro
24 noviembre, 2025
77
0

Así lo ha plasmado en redes sociales.

Compartir:
Etiquetasharo deportivo
Noticia anterior

El presidente del Autol Sergio Jiménez pide ...

Siguiente noticia

Un hombre de 75 años fallece al ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible