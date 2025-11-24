Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Un hombre de 75 años fallece al salirse de la calzada el vehículo en el que viajaba en la AP-68 en Briones

Por Radio Haro
24 noviembre, 2025
AP-68

Un particular alerta a SOS Rioja de la salida de vía de un todoterreno a la altura del KM-98,300, dirección Bilbao, de la AP-68, término municipal de Briones.

Desde SOS RIOJA se movilizan Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil y AP-68. Posteriormente son movilizados los Servicios Funerarios, que trasladan al infortunado, un varón de 75 años y vecino de Vizcaya, al Instituto de Medicina Legal.

