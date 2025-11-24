No pudo ser, Santo Domingo no logra clasificarse para la siguiente fase en el concurso de Ferrero Rocher

La conocida marca de dulces ha puesto un marcha, un año más, el concurso para iluminar las calles del municipio seleccionado esta Navidad.

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada informa de que la localidad no ha sido seleccionada entre los cinco pueblos que pasan a la segunda fase de la campaña nacional “Juntos Brillamos Más” de Ferrero Rocher, en la que participaban un total de 17 municipios, uno por cada Comunidad Autónoma.

A pesar de no continuar en el proceso, desde el consistorio queremos agradecer profundamente el apoyo, la implicación y el entusiasmo de todas las personas, colectivos y entidades que han colaborado en esta primera fase: vecinos, asociaciones, empresas, voluntarios, así como todas las personas que han compartido, difundido y respaldado la candidatura de Santo Domingo de la Calzada.

El concejal de Turismo, Óscar Reina, ha destacado que “haber sido elegidos como pueblo representante de nuestra Comunidad en una iniciativa de alcance nacional es, por sí mismo, un motivo de orgullo. Hemos demostrado la capacidad de unión, creatividad e ilusión que caracterizan a Santo Domingo de la Calzada y nos sentimos satisfechos del trabajo realizado y de la imagen que hemos proyectado”.

La selección entre los 17 municipios candidatos supone para la ciudad un reconocimiento a su singularidad, patrimonio, historia y vitalidad cultural, y deja un impacto positivo que trasciende a la propia campaña. “Hemos brillado juntos y hemos mostrado lo mejor de nuestra tierra”, señalan desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento agradece nuevamente el apoyo masivo recibido y anima a toda la ciudadanía a seguir participando en las iniciativas que contribuyen a dar visibilidad a Santo Domingo de la Calzada y a fortalecer su identidad turística y cultural.