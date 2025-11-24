El presupuesto de Haro para 2026 asciende a 23,1 millones de euros, «lo que supone un 51% más que el de 2025 y lo convierte en el mayor de los últimos quince años»

La Alcaldesa, Guadalupe Fernández, se ha referido a él como “un presupuesto histórico, que marca un punto de inflexión y abre una etapa de transformación profunda para la ciudad”.

Una apuesta por la transformación de Haro

Durante la presentación, la alcaldesa ha destacado que este presupuesto “no es solo una relación de cifras, sino una visión de ciudad”, orientada a modernizar infraestructuras, reforzar los servicios públicos y consolidar un modelo urbano más cultural, accesible y cohesionado.

“El presupuesto nos permite culminar proyectos estratégicos iniciados en 2024 y que entran ahora en su fase decisiva. Haro necesitaba un impulso y este presupuesto es ese impulso”, ha señalado.

Récord de inversión: 9 millones de euros

El presupuesto incluye 9 millones de euros en inversiones, una cifra extraordinaria que, según ha explicado el concejal de Hacienda, Rafael García, sitúa a 2026 como el año con mayor esfuerzo inversor en década y media.

Esta inversión se apoya en una planificación plurianual iniciada en 2024, la movilización de recursos propios y la coordinación con otras administraciones.

Principales actuaciones previstas

Ferial Arena – Con una inversión de 7.5 millones asegura estándares técnicos, accesibilidad y eficiencia energética. Para ejecutar esta actuación se contratará un crédito de 6 millones de euros.

El Jardín de la Música en Rioja Palomar – Con una inversión de 1.25 millones propone la recuperación integral de un espacio histórico degradado, con mejoras en pavimentación, saneamiento, accesibilidad e integración paisajística.

Museo del Torreón – 850.000 euros para renovar la climatización del edificio, requisito imprescindible para su conversión en Museo de Arte Contemporáneo de La Rioja, en colaboración con el Gobierno autonómico.

Estas actuaciones, ha indicado la alcaldesa, “no solo transforman espacios, sino que generan actividad, oportunidades y comunidad”.

Mejoras en servicios esenciales

Además de los grandes proyectos, el Presupuesto Municipal 2026 refuerza las inversiones en mantenimiento y servicios básicos:

500.000 euros para alumbrado público y edificios históricos.

450.000 euros para asfaltados y renovación de redes.

150.000 euros para parques y zonas verdes.

Estas intervenciones buscan mejorar la eficiencia energética, la seguridad vial y el cuidado del espacio público.

Aumento del 21 % en políticas sociales

Por tercer año consecutivo, el área social experimenta un crecimiento notable, con un aumento del 21%. Esta subida consolidará programas existentes y permitirá ampliar servicios dirigidos a colectivos vulnerables, reforzando la idea de “un Haro que progresa sin dejar a nadie atrás».

Rigor financiero y sostenibilidad

El concejal de Hacienda ha subrayado que el presupuesto se ha elaborado bajo criterios de equilibrio, sostenibilidad y optimización de recursos. “Es un documento ambicioso, pero también sólido. Permite ejecutar proyectos clave sin comprometer la estabilidad futura de las cuentas municipales”, ha señalado.

Haro mira al futuro

El Ayuntamiento considera que este presupuesto sitúa a la ciudad en una posición estratégica para afrontar los retos de los próximos años. “Haro avanza: con cultura, con deporte, con patrimonio, con inversión y con sensibilidad social”, ha concluido la alcaldesa.