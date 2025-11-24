Radio Haro – Cadena Ser.

Ecologistas en Acción presenta alegaciones contra las dos plantas de biometano en tramites para instalar en Hervías

Por Radio Haro
24 noviembre, 2025
Advierten de los posibles riesgos ambientales de contaminación de los suelos, a la atmosfera y gran impacto paisajístico. Riesgo de fugas de biometano y posible contaminación de agua de boca. Critica la ausencia de información pública y participación ciudadana y reclaman una moratoria de estas instalaciones.

Etiquetashervías
