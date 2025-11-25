Radio Haro – Cadena Ser.

Una mujer de 35 años resulta herida en Ezcaray al atropellar a una vaca que se encontraba en la carretera

Por Radio Haro
25 noviembre, 2025
Se recibe aviso en SOS Rioja de un atropello a una vaca en la carretera LR-415 punto kilométrico 4 del municipio de Ezcaray. Desde este Centro Coordinador se da aviso a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS y recursos sanitarios de emergencias del Servicio Riojano de Salud. Como consecuencia del atropello al animal, que se encontraba en la calzada, una mujer de 35 años es trasladada al Centro de Salud de la localidad.

