Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
El pleno de Haro aborda el nombramiento de Josefina Hernández Arnáez como «Jarrera Centenaria 2026»

El pleno de Haro aborda el nombramiento de Josefina Hernández Arnáez como «Jarrera Centenaria 2026»

Por Radio Haro
25 noviembre, 2025
6
0

El asunto se tratará en el transcurso del próximo pleno municipal anunciado para este miércoles a las cinco y media de la tarde.

Compartir:
Etiquetaspleno
Noticia anterior

La gala de clausura del 800º aniversario ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible