Un fallecido, dos heridos muy graves y cuatro graves en un nuevo accidente en la N-232 en Foncea

26 noviembre, 2025
Ambulancia

Han colisionado frontalmente un turismo y camión. El fallecido, de 59 años nacido en Logroño y vecino de Burgos, era el conductor y único ocupante del turismo implicado. Los heridos viajaban en el camión de siete plazas.

La carretera ha quedado cortada al tráfico en ambos sentidos.

Etiquetasn-232sos-rioja
