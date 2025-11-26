AUDIO | El Ayuntamiento de Haro pondrá a la venta suelo industrial en Fuenteciega y en el polígono agroalimentario

El equipo de gobierno trabaja en las modificaciones correspondientes a través de la que parcelas dotacionales pasan a industriales, lo que permitirá que el Ayuntamiento pueda ofertar suelo industrial en la ciudad.

El concejal de Economía, Rafael García, a preguntas de RADIO HARO, ha insistido en el anuncio que hizo el pasado mes de marzo. En total serán unos 40.000 metros cuadrados.