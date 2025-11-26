Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
AUDIO | Una vez recepcionada la actuación, el Ayuntamiento de Haro mejorará el alumbrado público de la ciudad

AUDIO | Una vez recepcionada la actuación, el Ayuntamiento de Haro mejorará el alumbrado público de la ciudad

Por Radio Haro
26 noviembre, 2025
5
0

Lo ha adelantado la alcaldesa Guadalupe Fernández a preguntas de RADIO HARO.

Compartir:
Etiquetasiluminacion
Noticia anterior

AUDIO | El Ayuntamiento de Haro pondrá ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible