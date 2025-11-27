AUDIO | El pleno de Haro aprueba el presupuesto para 2026 con los votos en contra de PSOE y la edil no adscrita y la abstención de VOX

Las cuentas públicas del Ayuntamiento de Haro ascienden a 23,1 millones de euros para 2026, un 51% más que el del presente ejercicio, debido a la cuantía de las inversiones previstas con más de 9 millones de euros, entre otras la reforma de las instalaciones deportivas de la zona de El Ferial, que convertirá el frontón y el polideportivo en un único inmueble bajo el nombre de `El Ferial – Arena´, con tres canchas polideportivas, abierto a coger más actividades, como destacaba el edil de C´s Borja Merino.

El PSOE lamentó que el equipo de gobierno no admitiera ninguna de las 15 enmiendas que presentó a los presupuestos y que el Ayuntamiento se endeude en 6 millones de euros, por el préstamo que se pedirá para las obras de `El Ferial- Arena´, «en un terreno inundable», insistió Naiara Hernáez.

Cuestión, que el terreno de `El Ferial – Arena´ sea inundable, que no comparten en el PP. Así lo negaban la alcaldesa Guadalupe Fernández y el primer tiente de alcalde Rafael García.

https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2025/11/3ALCALDESA-FERIAL-INUNDABLE_.mp3 https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2025/11/3RAFA-FERIAL-INUNDABLE_.mp3

La líder socialista criticó que no se destine nada para una zona tan degradada como es el casco histórico.

Para Luis Salazar, de POR LA RIOJA, el presupuesto destina actuaciones en el casco histórico, como la intervención en Rioja Palomar.

Hernáez tamnién se refirió a que el 45% del presupuesto se destina para las áreas de Luis Salazar y Borja Merino, socios de gobierno del PP, en representación de C´s y POR LA RIOJA.

Algo que no comparten Luis Salazar y Guadalupe Fernández.

https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2025/11/7ALCALDESA-EQUJIPO-DE-GOBIERNO_.mp3 https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2025/11/7LUIS-MITAD-PRESUPYUESTO_.mp3

La alcaldesa destacó las palabras de Naiara Hernáez cuando felicitó al equipo de gobierno por presentar el presupuesto en tiempo y forma.

https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2025/11/8PSOE-AGRADECE_.mp3 https://www.radioharo.com/wp-content/uploads/2025/11/9ALCALDESA-AGREDCE_.mp3

La concejala no adscrita, Laura Vidaurre, tildó de desproporcionada la inversión en `El Ferial – Arena´ y se preguntó por los años de duración del préstamo y por el proyecto definitivo de la actuación. Vidaurre calificó el presupuesto de cortoplacista, no participativo y desequilibrado.

La respuesta llegó en la voz de Luis Salazar.

Así las cosas, el portavoz del PP, Rafael García, se refirió a 2026 como un año «extraordinario».