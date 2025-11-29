En el Mercado del Camino participan 68 productores de 24 provincias españolas y 1 de Francia

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; la directora general de Turismo, Virginia Borges; el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño; y el director de Banca Instituciones de CaixaBank en La Rioja, Iker Muguruza, han presentado el Mercado del Camino que se desarrollará en Santo Domingo de la Calzada del 6 al 8 de diciembre.

El Mercado del Camino se abre al público el sábado 6 de diciembre, a las 10:00 horas. Se trata de una actividad organizada por Fundación Caja Rioja con el apoyo de CaixaBank y de la Dirección General de Turismo del Gobierno de la Rioja, en la que colabora el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.

El Mercado del Camino, que se celebrará en una carpa climatizada de 1.200 metros cuadrados, abrirá al público de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

El objetivo principal es la promoción de los productos agroalimentarios de calidad, así como de los pequeños talleres y pymes artesanales de La Rioja y diversas Comunidades Autónomas españolas. En esta edición participan 68 productores de 24 provincias españolas y 1 de Francia en un total de 71 puestos.

Este año se podrán ver productos nuevos como vermut elaborado a base de sidra ecológica, tartas de queso gourmet individuales, queso Idiazabal de pequeños ganaderos, galletas de Sahagún artesanas, embutidos de La Puebla de Sanabria, mermeladas artesanas de Salamanca, plantas medicinales e infusiones. El Mercado del Camino también contará con varias IGP, DO y Asociaciones de Artesanos, un stand de promoción del producto riojano del Gobierno de La Rioja y de Fungiturismo de Fundación Caja Rioja.

Las provincias que participarán son Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Ciudad Real, Saint Cricq Chalosse, Guipúzkoa, Guadalajara, Jaén, La Coruña, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Tarragonza, Toledo, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.