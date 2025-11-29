Un globo aerostático deja temporalmente sin suministro eléctrico a varios municipios de La Rioja Alta

Según informa SOS Rioja: «Un particular alerta de la caída de un globo aerostático entre Villalobar de Rioja y Castañares. El globo ha caído sobre un tendido de alta tensión antes del aterrizaje. Se moviliza a Bomberos del CEIS, Guardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

No se han registrado daños personales entre los nueve ocupantes de la cesta. El accidente ha causado daños en el tendido eléctrico, con afección a los municipios de Casalarreina, Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada, con cortes temporales de suministro».