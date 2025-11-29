Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Un globo aerostático deja temporalmente sin suministro eléctrico a varios municipios de La Rioja Alta

Un globo aerostático deja temporalmente sin suministro eléctrico a varios municipios de La Rioja Alta

Por Radio Haro
29 noviembre, 2025
Según informa SOS Rioja: «Un particular alerta de la caída de un globo aerostático entre Villalobar de Rioja y Castañares. El globo ha caído sobre un tendido de alta tensión antes del aterrizaje. Se moviliza a Bomberos del CEIS, Guardia Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

No se han registrado daños personales entre los nueve ocupantes de la cesta. El accidente ha causado daños en el tendido eléctrico, con afección a los municipios de Casalarreina, Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada, con cortes temporales de suministro».

