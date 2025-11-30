Chema Purón, el Gobierno regional, la Diócesis, Aesclick y el Ayuntamiento de Cañas reciben los galardones ‘Legado de Luz’

La entrega de los reconocimientos puso ayer el broche de oro al 800º aniversario de la elección de la Beata Mª Urraca como abadesa

La gala de entrega de los reconocimientos Legado de Luz celebrada en el Monasterio de Cañas puso el broche de oro al 800º aniversario la elección de la Beata María Urraca como abadesa, una efeméride que ha concentrado a lo largo del año un numeroso programa de actividades para recuperar, divulgar y poner en valor la figura de esta ilustre riojana, venerada por su fama de santidad y bajo cuya dirección durante casi cuatro décadas el Monasterio de Cañas adquirió su máximo esplendor.

El acto contó con la asistencia del consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, José Luis Pérez Pastor; el obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya; y el alcalde de Cañas, Roberto de Corta, además de otras autoridades civiles, militares y religiosas y numeroso público.

Asimismo, durante el acto tomó la palabra el abad de la Catedral y responsable de la gestión del área museística del Monasterio, Francisco José Suárez, que detalló el programa de actividades que se han ido desarrollando a lo largo de este aniversario y que se han agrupado en cuatro ejes: recuperación del patrimonio; promoción cultural, con conciertos y exposiciones; investigación y divulgación, con dos seminarios especializados; y difusión del patrimonio.

Embajador del Monasterio

El cantautor riojano más internacional, Chema Purón, recibió el reconocimiento Legado de Luz que le distingue como Embajador del Monasterio. Al recibir el galardón, consistente en una réplica del sepulcro de la Beata Mª Urraca –una joya del arte gótico funerario español- Chema Purón declaró que “es un auténtico honor ser nombrado embajador” y se comprometió “a hacer que todo el que pase por La Rioja no salga de nuestras fronteras riojanas sin haber pasado a conocer esta maravilla que es el Monasterio de Cañas”.

Por su parte, la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil Aesclick fue reconocida con el premio Legado de Luz a la Solidaridad, porque además de la realización de maquetas alegóricas a distintos acontecimientos, como la ideada para este octavo centenario, “Aesclick lleva la sonrisa y la esperanza a los colectivos más desfavorecidos, con maquetas en hospitales y regalos a niños hospitalizados y de colectivos vulnerables”. Javier Sagredo, presidente de Aesclick, fue el encargado de recoger el premio.

En el ámbito institucional, el alcalde de Cañas, Roberto de Corta, recibió el galardón Legado de Luz a la Amistad en nombre del Ayuntamiento, ya que “se ha volcado en todos y cada uno de los eventos que se han celebrado, ha sido un excelente anfitrión y un magnífico compañero de viaje, siempre tiene su mano tendida para colaborar con el Monasterio y los brazos abiertos para recibir a quienes visitan la villa”.

El reconocimiento Legado de Luz al Compromiso fue para el Gobierno de La Rioja “por ser un aliado imprescindible y necesario no sólo en este aniversario, sino desde que el Monasterio reabrió sus puertas. Su apoyo firme y sostenido se ha desplegado en distintos ámbitos, tanto en la recuperación del patrimonio, como en la colaboración en el ámbito cultural y también en la promoción y difusión desde el punto de vista turístico”. Lo recogió el consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, José Luis Pérez Pastor.

Por último, la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño fue merecedora del reconocimiento Legado de Luz a los Valores “por haber dado un paso al frente no exento de valentía y llegar a un acuerdo de colaboración con la Abadía para reabrir el Monasterio a las visitas e impulsar la divulgación de este magnífico patrimonio religioso, tanto material como espiritual”. El obispo Santos Montoya recogió el galardón.

El acto estuvo amenizado por el Coro Infantil Santísima Trinidad de Santo Domingo de la Calzada, que interpretó temas populares como ‘No dudaría’, de Antonio Flores; ‘Pero a tu lado’, de Los Secretos; ‘Color esperanza’, de Diego Torres; o ‘Qué canten los niños’, de José Luis Perales, además de alguna que otra sorpresa como ‘Con lo que yo te quiero’, de la que es autor Chema Purón quien no dudó en subir al escenario para interpretar parte de ella junto al coro.