Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Las azules recuperan la senda del triunfo en El Ferial (3-1)

Las azules recuperan la senda del triunfo en El Ferial (3-1)

Por Radio Haro
30 noviembre, 2025
1
0

Tras la derrota europea contra Braga, OCISA Haro Rioja Vóley gana a La Laguna sin complicaciones.

(Foto: Facebock – Haro Rioja Vóley)

Compartir:
Etiquetasharo rioja voley
Noticia anterior

Chema Purón, el Gobierno regional, la Diócesis, ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible