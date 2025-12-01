La presidenta del Parlamento aplaude el interés de los más jóvenes por “conocer y comprender el valor de la Constitución Española”

324 escolares de 59 colegios han participado en el Hemiciclo de la Cámara autonómica en la tradicional lectura de la Carta Magna.

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha elogiado “el interés” de los más jóvenes “por conocer y aprender el valor de la Constitución Española”. Fernández Cornago ha hecho estas declaraciones con motivo del acto de la lectura de la Carta Magna por escolares de La Rioja, que ha reunido en el Hemiciclo regional a 324 alumnos de 59 centros educativos.

Asimismo, ha explicado al alumnado que ha tomado parte en esta actividad que “una sociedad sólo puede avanzar si todos, ciudadanos e instituciones, respetamos las reglas que nos hemos dado democráticamente”.

Fernández Cornago ha declarado que “mantener vivo ese compromiso es lo que garantiza nuestra libertad, nuestra convivencia y nuestro futuro”. Además, se ha referido al lema escogido en esta edición: ‘Nuestro compromiso común. Valores que nos unen’ y ha comentado que “con él queremos recordar que la Constitución es una guía para el presente y un compromiso para el futuro”.

Defensa de la Constitución

La presidenta del Parlamento regional también ha recordado que “ninguna decisión pública puede construirse desde la deslealtad hacia nuestras instituciones ni hacia el Estado de Derecho”, por lo que ha llamado a “defender nuestra Constitución”, lo que en realidad es -según sus palabras- “defendernos a nosotros mismos: nuestros derechos, nuestras libertades y la convivencia que generaciones enteras han construido con esfuerzo”.

El alumnado que ha participado en el acto procedía de centros educativos de Logroño, Calahorra, Alfaro, Arnedo, Haro, Santo Domingo de la Calzada, Nájera y Torrecilla en Cameros y han dado lectura al articulado completo de nuestra Carta Magna.

El acto ha contado con la asistencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, miembros de la Mesa y diputados.