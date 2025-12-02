El Gobierno de La Rioja reforzará la seguridad vial, mejorará la fluidez del tráfico y creará entornos peatonales más seguros y agradables en Alesanco

Este mes se licita el proyecto de urbanización de la travesía LR-206, que tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses. Incluye la construcción de una nueva rotonda en la Plaza Mediodía para favorecer la maniobra de giro de los vehículos, así como adecuaciones de calzadas y aceras para pacificar el tráfico desde el kilómetro 2,724 al 3,342.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y del alcalde de Alesanco, León Albelda, ha presentado el proyecto de urbanización de la travesía de la carretera autonómica LR-206 y de mejora de la intersección de la citada vía con la carretera LR-207 en Alesanco, que saldrá a licitación pública antes de acabar este año con un presupuesto base de 1.594.417,15 euros.

El objetivo de esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses, es “reforzar la seguridad vial en el municipio, mejorar la fluidez del tráfico y crear entornos más seguros y agradables para los peatones”, ha señalado el consejero. Como ha explicado, el proyecto es parte de la apuesta del Gobierno regional “por modernizar nuestra red de carreteras para mejorar la conectividad y el desarrollo económico de La Rioja, así como ayudar a incrementar la calidad de vida de los municipios”.

La zona en la que se desarrollará esta obra se localiza en pleno casco urbano de Alesanco, desde la denominada Plaza de Mediodía donde se produce la primera intersección con la LR-207 (calle Mayor), hasta el final del municipio en dirección a Cañas, donde la LR-206 adopta el nombre de Avenida Marqués de la Ensenada, pasando por la segunda intersección con la LR-207 (carretera de Baños), y a su vez con el cruce con la LR-419 (carretera Torrecilla).

La actuación incluye la ejecución de una nueva glorieta para sustituir a la actual intersección en T que conecta las travesías LR-206 (Calle Mediodía) y LR-207 (Calle Mayor) a la altura de la plaza Mediodía. El objetivo es facilitar las maniobras de giro para los vehículos, y dotar de mayores espacios para uso peatonal y estancial, que contarán con zonas ajardinadas y árboles para proporcionar algo de sombra.

La rotonda tendrá una isleta central ajardinada y sobreelevada de 2 metros de radio y un radio exterior de 11,5 metros. Los vehículos circularán por una calzada anular de 6,5 metros de ancho, así como una corona entre la calzada y la isleta de 3 metros de ancho para favorecer la circulación de los vehículos de mayor tamaño.

Se construirá debido a que el diseño actual de la intersección, que cuenta con una isleta elíptica y una zona de sobreancho con plazas de aparcamiento en batería y área de terraza, supone un riesgo para la seguridad de vehículos y peatones.

“Nudo importante entre localidades cercanas y para visitas turísticas”

“Esta intersección es un nudo importante tanto para usuarios habituales que transitan entre las localidades cercanas, como usuarios con fines turísticos que se dirigen principalmente hacia los monasterios de San Millán de la Cogolla y de Cañas. Además, tiene un elevado tránsito peatonal y ambiente de ocio, concentrándose junto a dicha intersección la Iglesia, el Ayuntamiento, el Hogar del Jubilado y varios establecimientos hosteleros, por lo que se hace necesaria una actuación que pacifique el tráfico de la travesía, a la vez que dé cabida a toda la demanda peatonal”, ha señalado Osés.

Dentro del proyecto de urbanización, se va a sobreelevar la calzada desde el kilómetro 2,724 (inicio de la actuación) de la LR-206, hasta la intersección con la calle Príncipe, con la finalidad de pacificar el tráfico en este tramo. En ese sentido, se ha proyectado una plataforma sin desniveles, aunque separando los usos peatonal y rodado.

A este respecto, se extenderá una capa de asfalto impreso texturizado con forma de adoquín en la calzada para permitir la percepción del conductor de que se encuentra atravesando el casco urbano. Asimismo, se instalarán zonas ajardinadas y mobiliario urbano (bancos, papeleras y bolardos) para realzar los espacios destinados a los viandantes.

Más espacio peatonal en el entorno de las escaleras de la Iglesia

Desde la intersección con la Calle Pío hasta el cruce de Cordovín, se ha previsto una calzada de 2 carriles de 3 metros de anchura, más sendos canales de drenaje de 0,3 metros. En este tramo, se mantendrá la alineación al bordillo existente en la margen derecha y se ampliará la acera en la margen izquierda.

De este modo, se desplazará el eje de la calzada y se ganará el espacio suficiente en el entorno de las escaleras de la Iglesia para dar continuidad al itinerario peatonal de esta margen, que ahora se ve interrumpido.

Por último, en el tramo entre el cruce de Cordovín y el final de la actuación (kilómetro 3,342), en las inmediaciones del camino al Cementerio, se construirán nuevas aceras en ambos márgenes con un ancho mínimo de 2 metros.

El pavimento de las aceras será de adoquín de hormigón envejecido desde el inicio de la actuación hasta el cruce de Cordovín, de losa prefabricada en el entorno de la Iglesia y de hormigón entre el cruce de Cordovín y el final de la actuación. Además, se llevará a cabo la mejora de la señalización horizontal y vertical, la renovación de las redes de abastecimiento de agua y la instalación de nuevo alumbrado público en todo el tramo.

La carretera LR-206 conecta la A-12 con San Milán de la Cogolla

La carretera LR-206, que pertenece a la Red Básica de las carreteras autonómicas del Gobierno de La Rioja, comienza en el enlace con la autovía A-12 (salida 117) y finaliza en San Millán de la Cogolla.