Capellán visita las dos nuevas pistas de pádel de Haro cofinanciadas por el Gobierno de La Rioja

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado junto al director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, las dos nuevas pistas de pádel semi cubiertas del complejo polideportivo El Mazo de Haro, construidas gracias al convenio suscrito entre el Ejecutivo regional, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, y el Ayuntamiento de Haro. La actuación ha contado con una inversión total de 238.845,92 euros, de los cuales 160.000 euros han sido aportados por el Gobierno de La Rioja, lo que representa el 66,99% del presupuesto de ejecución.

El proyecto ha permitido la construcción de dos pistas de pádel semi cubiertas, dotadas de iluminación led, que se incorporan a la oferta deportiva municipal y duplican el número de instalaciones destinadas a esta modalidad en la localidad, facilitando la práctica deportiva durante todo el año y mejorando la eficiencia energética del complejo.

Cada una de las pistas dispone de una superficie de juego de 200 metros cuadrados y forman un espacio superior a los 565 metros cuadrados. Además, cuentan con iluminación LED de última generación, que garantiza una adecuada visibilidad en todas las franjas horarias y aporta una mayor eficiencia energética al conjunto de la instalación. Todas las características técnicas cumplen con la normativa establecida por la Federación Española de Pádel.

Las nuevas pistas se conciben para dar respuesta tanto a la demanda deportiva local como al uso educativo y permitirán atender a numerosos usuarios mensuales, entre alumnado de centros educativos, participantes en cursos municipales y miembros de clubes y asociaciones deportivas, además de facilitar la organización de torneos y competiciones que hasta ahora resultaban inviables por falta de espacios suficientes en la localidad jarrera.

La actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones para la adecuación de las instalaciones deportivas municipales a las necesidades actuales de la práctica deportiva, dentro de la estrategia del Gobierno de La Rioja de apoyar a los ayuntamientos en la mejora de sus equipamientos y en la promoción del deporte como herramienta de salud, convivencia y dinamización social en los municipios. En concreto, este ambicioso plan autonómico se refleja también en el desarrollo del proyecto de la ‘Ciudad Deportiva’ de Haro, con una inversión global por parte del Ejecutivo regional de 1,75 millones de euros.