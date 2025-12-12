Los trabajadores de Cocatech Nájera «claman contra el agravio comparativo que sufren y valoran la convocatoria de huelga»

La plantilla se ha concentrado para exigir a la empresa una negociación «seria, con propuestas acordes a las condiciones ya reconocidas a los otros centros del grupo».

Los trabajadores/as de COCATECH del centro de trabajo de Nájera se han manifestado para exigir una negociación seria y acorde con las condiciones reconocidas a las plantillas de las otras dos empresas que integran el grupo COFFEE CAPSULE HOLDING (UCC Y TEMPLO).

Tras meses de negociación, el convenio continúa estancado debido a la falta de avances reales por parte de la dirección que se empeña en mantener a los trabajadores y trabajadoras de Nájera (cerca de 270 entre contratos propios y ETTs) en una situación de agravio comparativo y desigualdad manifiesta. La plantilla del centro de Nájera soporta condiciones laborales notablemente más desfavorables que las reconocidas en el resto de empresas del grupo. Una discriminación, largamente denunciada, que carece de justificación y genera un clima de descontento creciente, tal y como denuncia el comité, compuesto por 6 delegados de UGT y 3 de CCOO.

Cabe destacar el ejercicio de responsabilidad realizado por la plantilla, que sigue sin recibir reconocimiento alguno al exceso de jornada no remunerado (entre 10 y 15 minutos diarios, lo que significa entre 3 y 4 horas mensuales) y que ahora solicitan reconocer en la negociación como “plus de relevo”. De igual forma, entienden como absolutamente imprescindibles subidas salariales que eviten la pérdida de poder adquisitivo (incluyendo IPC, pago de atrasos y subida de tablas).

Los representantes de los trabajadores/as han solicitado sin éxito en reiteradas ocasiones la entrega de las cuentas anuales para valorar con rigor la capacidad económica del grupo y justificar las reivindicaciones; una negativa que condiciona el avance de la negociación y pone en cuestión la voluntad real de transparencia y diálogo de la dirección.

Por todo ello, tras las primeras movilizaciones, la plantilla valora la convocatoria de huelga, sin descartar paros parciales ni la opción de una huelga indefinida, en función de la evolución de los acontecimientos y del grado de respuesta de la empresa».