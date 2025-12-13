Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Santo Domingo «embellece» su casco antiguo con tres murales del calceatense Arturo Bustillo

Por Radio Haro
13 diciembre, 2025
La Concejalía de Turismo y Casco Antiguo, ha iniciado los trabajos para la realización de tres nuevos murales artísticos que forman parte del proyecto municipal de embellecimiento, revitalización y puesta en valor del casco histórico como atractivo turístico y cultural.

El concejal de Turismo y Casco Antiguo, Óscar Reina, ha explicado que “estos murales responden al firme empeño de esta Concejalía por realzar nuestro Casco Antiguo a través del arte y la cultura. Queremos que vecinos, visitantes y peregrinos encuentren una ciudad viva, cuidada y que apuesta por la creatividad como motor de identidad y de atracción turística”.

Los tres murales serán realizados por un importe de 2.999 euros más IVA a cargo del artista calceatense Arturo Bustillo, reconocido por su trabajo muralístico y su vinculación con la ciudad.

Las intervenciones se localizarán en tres puntos emblemáticos:

1. Parque de los Ingenieros de Obras Públicas
En este espacio se ejecutará un mural que destacará y realzará la emblemática flecha amarilla del Camino de Santiago, símbolo universal para los peregrinos. El objetivo es reforzar la visibilidad del Camino a su paso por la ciudad y poner en valor su significado.

2. Plaza de la Alameda, junto a la Fuente de la Ciudad
Este mural incorporará motivos alusivos a Santo Domingo de la Calzada y al propio nombre de la ciudad, reforzando su historia, identidad y tradición.

3. Calle Mayor, en la pared del parking del Parador Nacional de Turismo
Ubicado en pleno Camino de Santiago, este mural ofrecerá alegorías a los peregrinos y un mensaje de bienvenida y buen camino a quienes atraviesan la ciudad, en uno de los puntos de mayor tránsito jacobeo.

“Estamos convencidos de que estas actuaciones contribuirán a embellecer aún más nuestro casco histórico y a seguir convirtiendo la ciudad en un referente cultural y turístico. El arte urbano, bien integrado y con sentido, es una herramienta poderosa para generar identidad y dinamizar los espacios públicos”, ha añadido Óscar Reina.

