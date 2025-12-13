Un niño de dos años resulta herido en la salida de vía de un vehículo en Herramélluri

Un particular informa a SOS Rioja de un vehículo parado en la carretera LR-201, punto kilométrico 9,900 en término municipal de Herramélluri. Desde el Centro de Emergencias se informa a Guardia Civil, que desplaza patrulla al lugar.

Posteriormente, Guardia Civil informa de que el vehículo se ha salido de la vía, y solicitan atención para un menor de 2 años que viajaba en el turismo y parece herido leve.

Desde SOS Rioja se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud que trasladan al menor herido al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.