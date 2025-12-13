Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Un niño de dos años resulta herido en la salida de vía de un vehículo en Herramélluri

Un niño de dos años resulta herido en la salida de vía de un vehículo en Herramélluri

Por Radio Haro
13 diciembre, 2025
0
0

Un particular informa a SOS Rioja de un vehículo parado en la carretera LR-201, punto kilométrico 9,900 en término municipal de Herramélluri. Desde el Centro de Emergencias se informa a Guardia Civil, que desplaza patrulla al lugar.

Posteriormente, Guardia Civil informa de que el vehículo se ha salido de la vía, y solicitan atención para un menor de 2 años que viajaba en el turismo y parece herido leve.

Desde SOS Rioja se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud que trasladan al menor herido al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Santo Domingo «embellece» su casco antiguo con ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible