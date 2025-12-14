Radio Haro – Cadena Ser.

El Haro Deportivo aguanta frente al Varea hasta el segundo tiempo (3-0)

Por Radio Haro
14 diciembre, 2025
Escudo del Haro Deportivo

El míster del conjunto jarrero, Ander Santurde, se muestra orgulloso del equipo porque «aguantar tanto tiempo con un jugador menos, es complicado».

Gaizka vio una tarjeta roja en el minuto 13 del primer tiempo.

