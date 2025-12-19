El Gobierno de La Rioja destina cerca de 3 millones de euros a 20 proyectos de cooperación internacional para el desarrollo

La resolución publicada en el BOR financia iniciativas impulsadas por 15 ONG en 11 países, alineadas con las prioridades del V Plan Director de Cooperación de La Rioja.

El Gobierno de La Rioja ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja la resolución de concesión de las subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo correspondientes al ejercicio 2025, que permitirá financiar un total de 20 proyectos impulsados por 15 organizaciones no gubernamentales de desarrollo, con un importe global de 2.976.298,94 euros.

De ese importe, el Ejecutivo autonómico financia directamente 18 proyectos por valor de 2.776.300 euros, a los que se suman dos iniciativas cofinanciadas por el Ayuntamiento de Logroño, con una aportación de 199.998,94 euros. Asimismo, 26.300 euros proceden de las aportaciones realizadas por los ayuntamientos de Aldeanueva de Ebro, Anguciana, Badarán, Briones, Cenicero, Entrena, Haro, Hornos de Moncalvillo, Medrano, Navarrete, Pradejón y Torrecilla en Cameros.

Los proyectos subvencionados se desarrollarán en un total de 11 países. Siete de ellos se localizan en países prioritarios para la cooperación riojana, como Perú, El Salvador, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Marruecos y Guatemala —este último considerado prioritario en el Plan Anual 2025—, mientras que los cuatro restantes se ejecutarán en países preferentes como Burkina Faso, Mauritania, Mozambique y Haití.

En cuanto a las áreas de intervención, las iniciativas se enmarcan en las líneas estratégicas del V Plan Director de Cooperación de La Rioja, con ocho proyectos centrados en seguridad alimentaria, cuatro en igualdad de género, dos en agua, dos en salud, dos en trabajo decente, uno en educación y uno en fortalecimiento institucional.

La resolución publicada en el BOR detalla asimismo la distribución presupuestaria de las ayudas, los proyectos financiados y las entidades beneficiarias, así como la participación de las administraciones locales en el modelo de cooperación descentralizada que impulsa el Gobierno de La Rioja.