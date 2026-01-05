Capellán confía en que la exposición ‘AutorIA’ sitúe a La Rioja como referencia global del futuro del español

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha deseado que la noche de Reyes, “tan especial para niños y mayores, los sueños de los riojanos comiencen a hacerse realidad, con la ilusión sincera de que cada día seamos mejores personas y mejores como región”. Así, con la vista en el futuro más inmediato, Capellán subraya que la exposición ‘AutorIA’, que albergará San Millán de la Cogolla a finales de año, “vendrá a refrendar y fortalecer el lugar que La Rioja ocupa en la historia, en el origen del español, en el turismo idiomático, y también, con sus aportaciones al desarrollo de la IA, servirá para posicionarnos como referencia en el futuro de la lengua que hablamos más de 600 millones de personas en todo el mundo”.

Gonzalo Capellán ha recibido en el Palacio de Gobierno de La Rioja, a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, así como a sus pajes y ayudantes, poco después de su aterrizaje en el estadio municipal de Las Gaunas y apenas unas horas antes de la tradicional Cabalgata de Reyes.

Durante su encuentro con Gaspar, Melchor y Baltasar, en el que se ha repetido la tradicional fotografía acompañados de decenas de niños que han saludado a sus majestades, Capellán ha entregado su carta a los Reyes Magos donde ha incluido una lista de deseos, en nombre de todos los riojanos, para este año 2026 recién iniciado “cargado de ilusiones por cumplir”.

El presidente ha dado la bienvenida a los Reyes Magos un año más a La Rioja, “una tierra solidaria y acogedora, una región formada por personas que nos conocemos y preocupamos por todos”. Al hilo de esa reflexión, Capellán recuerda en su carta que este 2026 será un año clave para ver, por ejemplo, “las obras que ampliarán y aportarán mayores capacidades al Hospital San Pedro, con el nuevo centro de Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria ‘Adoración Sáenz, así como la ampliación de Urgencias”.

El texto enumera algunos de los proyectos estratégicos que prosiguen en su desarrollo, caso de los laboratorios regionales de La Grajera, “que darán un servicio moderno y con los medios más avanzados a nuestro sector agroalimentario”; del TechRioja, “cuya configuración como parque científico y tecnológico avanza a buen ritmo”; o de las instalaciones deportivas, “de cuya mejora e incremento ya vimos resultados en 2025, y que este año supondrá el inicio de obras como el Mundial’82”.

El jefe del Ejecutivo ha recordado a Sus Majestades “la importancia que, desde el primer momento, ha tenido la salud mental en la acción del Gobierno” y ha apuntado que en 2026 “estará a pleno rendimiento el proyecto ‘ConectaSuic’, así como el centro para atención infanto-juvenil en Cascajos”. En lo que respecta a los jóvenes, protagonistas de gran parte de las medidas del Ejecutivo, ha recordado su permanente compromiso para favorecer su acceso a la vivienda “con el objetivo de que nuestra juventud pueda desarrollar su proyecto de vida de forma autónoma”.

En uno de los apartados de peticiones de su carta, Capellán solicita a Melchor, Gaspar y Baltasar “especial atención en lo referido a las infraestructuras, cuya gestión se escapa a nuestras competencias. Lo cierto es que las solicitudes y promesas del año pasado no se han visto cumplidas, por eso, os rogamos que se atiendan las necesidades de todos los riojanos y riojanas, de toda la sociedad y tejido productivo, y que se incrementen tanto el número de frecuencias entre nuestra capital, Logroño, y Madrid, con parada en Calahorra, como que se rebaje el tiempo del trayecto y se cumpla con la llegada del nuevo material rodante. Es fundamental hacer realidad esta demanda y responder a lo que La Rioja merece para ofrecer todo nuestro potencial”. A su vez, el presidente sigue reclamando a AENA que desde su gestión “se potencie el aeropuerto con más amplitud de horarios, más servicios y tasas más competitivas que atraigan vuelos comerciales y privados”.

Del mismo modo, el presidente del Gobierno de La Rioja recoge en su misiva un sentido recuerdo a los riojanos que “nos han dejado” recientemente, así como de “ánimo y fortaleza” para “quienes lo están pasando mal, para los afectados por distintas enfermedades, para quienes han sufrido accidentes de tráfico, en el ámbito laboral o en cualquier otra circunstancia de su vida. Para todas esas personas y sus familias deseo su recuperación”. Gonzalo Capellán ha finalizado deseando “que la paz y la sensatez sean una realidad en todos los lugares del mundo en conflicto”.