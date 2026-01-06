Radio Haro – Cadena Ser.

Haro se echa a las calles para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar

Por Radio Haro
6 enero, 2026
Muchos jarreros siguieron la Cabalgata Real y se acercaron a los tronos en la Plaza de la Paz para saludar a los Magos de Oriente.

