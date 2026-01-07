El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada finaliza la parte teórica del curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre

Finaliza la parte teórica del Curso Intensivo de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre organizado por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada e impartido por la Escuela de Educadores en Ocio y Tiempo Libre Alarca. Una acción formativa dirigida a mayores de 18 años, con la ESO o superior aprobada, interesad@s en el ámbito educativo, social y del tiempo libre.

El curso, organizado a través de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico, ha contado con la inscripción de 18 alumnos. Las participantes, que en este curso han sido todas mujeres, han recibido 120 horas de formación teórica en contenidos clave como psicología evolutiva, sexualidad, pedagogía del juego, talleres, juegos y dinámicas, primeros auxilios, legislación vigente, habilidades sociales o mediación, entre otros.

Esta formación teórica supone un paso fundamental dentro del itinerario necesario para la obtención del título oficial de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre, y prepara a las alumnas para afrontar próximamente la fase práctica, que realizarán en diferentes entidades, campamentos, ludotecas, proyectos socioeducativos, y otros sectores de jóvenes y/o mayores que incluyan en su programación actividades de ocio y tiempo libre, completando así la formación que les permita incorporarse activamente al mercado laboral o mejorar su situación actual.

Desde el Ayuntamiento de Santo Domingo se resalta la importancia de este tipo de iniciativas para mejorar la empleabilidad y fomentar un ocio educativo, inclusivo y de calidad en el municipio.