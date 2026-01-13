Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
AUDIO | Nájera reclama más autobuses, nuevos horarios y más paradas en Logroño

AUDIO | Nájera reclama más autobuses, nuevos horarios y más paradas en Logroño

Por Radio Haro
13 enero, 2026
3
0
Estación de Autobuses de Haro

El PSOE trasladará la petición al Parlamento de La Rioja a través de una Proposición No de Ley.

Compartir:
Etiquetasnájera
Noticia anterior

La Rioja mantiene la fase epidémica, con ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible