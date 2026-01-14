Varios alumnos de un instituto de Haro, investigados por difundir imágenes sexuales creadas con IA de sus compañeras

La Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja ha abierto una investigación tras la difusión de imágenes de contenido sexual generadas con inteligencia artificial por parte de varios alumnos del instituto Manuel Bartolomé Cossío de Haro.

Según la información publicada por Diario La Rioja, los estudiantes habrían manipulado fotografías para desnudar digitalmente a más de una decena de compañeras, de entre 14 y 16 años, y habrían compartido esas imágenes en un grupo de WhatsApp.

La Consejería de Educación ha confirmado a la Cadena SER en La Rioja que, desde Inspección Educativa y junto con la dirección del instituto, se está estudiando y analizando lo sucedido para adoptar todas las medidas necesarias y actuar con la máxima contundencia frente a los responsables.

Por su parte, la Guardia Civil no confirma que se haya interpuesto una denuncia por este tema.