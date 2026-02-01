POR LA RIOJA exige una norma que favorezca la rehabilitación de calados para actividades que generen empleo y actividad económica en el medio rural

La formación regionalista responsabiliza que las normativas de los gobiernos regional y central abocan a los calados y barrios de bodegas riojanos a su abandono y desaparición.

POR LA RIOJA exige la aprobación de una Ley de Realidad Rural que favorezca la rehabilitación de calados y barrios de bodegas para que puedan desarrollar nuevas actividades que generen empleo y actividad económica en el medio rural.

La formación regionalista denuncia que la normativa impuesta por los Gobiernos regional y central impide la correcta rehabilitación de los calados y barrios de bodegas en nuestros pueblos y la posibilidad de generar en ellos nuevas actividades, lo que aboca al abandono a la mayoría de estas arquitecturas. “Esta situación -detalla el portavoz regionalista, Miguel Gómez Ijalba- la sufren muchas localidades riojanas”.

Gómez Ijalba resalta que el Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda no inscribe los calados como parte de los inmuebles, “lo que imposibilita la obtención de determinadas licencias”. Al mismo tiempo, puntualiza el portavoz de la formación regionalista, “los requisitos que impone el Gobierno regional para nuevas actividades impiden que se restauren los calados existentes y queden en estado de abandono”.

“Por poner un ejemplo -explica Gómez Ijalba- para dar de alta en el Registro de Industrias Agroalimentarias un calado para una actividad bodeguera te obligan a que tenga depuradora lo que en estos espacios, construidos en épocas pasadas, resulta imposible”.

El portavoz de POR LA RIOJA subraya que es la propia Consejería de Agricultura quien realiza campañas e impone requisitos “con el fin de eliminar del Registro de Industrias Alimentarias las actividades bodegueras que se mantienen en lo calados; así como imposibilitar determinadas reformas que se exigen para la obtención de licencias”. Gómez Ijalba precisa que “la Consejería de Agricultura impide que se inicien nuevas actividades salvo que el calado ya cuente con licencia de actividad o se haga una inversión millonaria imposible para la mayoría de los propietarios”.

POR LA RIOJA recuerda que son muchos los municipios riojanos que sufren serios problemas con los calados, “y que por culpa de las propias administraciones se han visto abocados al abandono”. La formación regionalista califica esta actitud del Gobierno regional y del Gobierno central “como un claro ejemplo del desconocimiento de la realidad de las zonas rurales de nuestra región por parte de los partidos nacionales”.

La formación regionalista apunta que, recientemente, se han producido derrumbes de edificios en Villamediana de Iregua y Cenicero provocados y acentuados por la existencia de calados abandonados o en mal estado. “Son muchos los pueblos riojanos -indica Gómez Ijalba- que tienen problemas similares, que sin duda darán lugar a nuevas desgracias, tal y como sucedió en Cenicero”

El portavoz del grupo municipal de POR LA RIOJA en el Ayuntamiento de Cenicero, Miguel Ángel Martínez reivindica el valor cultural, turístico e histórico que aportan los calados a un municipio, y reclama “la necesidad de proceder a su inventariado y catalogación una vez se proceda a su inclusión catastral para que puedan servir de motor turístico y cultural”.

POR LA RIOJA insiste en la necesidad de contar con una Ley de Realidad Rural que contemple medidas específicas para la rehabilitación y puesta en valor de los calados, “que no provoque su abandono, sino que se puedan revitalizar y recuperar en actividades comerciales, turísticas, bodegueras o culturales, de modo que sean fuente de riqueza, empleo y actividad económica y no un problema creciente para los pueblos riojanos”.