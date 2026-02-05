El IRJ amplía a nueve festivales riojanos la campaña de descuentos y transporte seguro para jóvenes

Los titulares del Carné Joven La Rioja podrán disfrutar de 20 euros de descuento en la entrada y viajar en autobús por 5 euros ida y vuelta.

El director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, y el director institucional de Caja Rural de Navarra, Ernesto Navarrete, han presentado la renovación de la campaña de apoyo a los festivales riojanos dirigida a jóvenes titulares del Carné Joven La Rioja. Una iniciativa impulsada por el Gobierno de La Rioja, a través del IRJ, y financiada por Caja Rural de Navarra que tiene como objetivo facilitar el acceso de jóvenes de entre 12 y 30 años a la oferta cultural y musical de la región mediante descuentos en las entradas y un sistema de transporte seguro y asequible.

Como principal novedad de esta edición, la campaña incorpora el festival Sonoverso, que se celebra en Berceo, reforzando así el respaldo institucional a las iniciativas culturales que se desarrollan en el medio rural y que contribuyen a la dinamización social, cultural y económica de pequeños municipios de La Rioja.

A través de esta campaña, los jóvenes titulares del Carné Joven La Rioja podrán beneficiarse de 20 euros de descuento en la entrada de hasta nueve festivales riojanos, así como de la posibilidad de desplazarse en autobús por 5 euros en los trayectos de ida y vuelta, gracias a un sistema de transporte específico vinculado al propio carné.

Los festivales participantes en esta edición son MUWI (Logroño), Sierra Sonora (Viniegra de Abajo), Ezcaray Fest (Ezcaray), Rockland Fest (Santo Domingo de la Calzada), Actual (Logroño), Moradillos Fest (Préjano), Holika (Calahorra), Gran Reserva (Calahorra) y Sonoverso (Berceo), que se celebran a lo largo del año en distintos puntos de la geografía riojana.

Durante la presentación, Juan Diego Alcaide ha destacado que esta campaña “refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con el acceso de los jóvenes a una programación cultural y musical de calidad, fomentando un ocio alternativo, responsable y seguro, con un impacto directo tanto en el ámbito cultural como turístico de nuestra comunidad”. Asimismo, ha subrayado que “la incorporación de Sonoverso en Berceo es un ejemplo claro del apoyo del IRJ a proyectos culturales en el medio rural que contribuyen a vertebrar el territorio y a fijar población”.

En relación con el transporte, Alcaide ha explicado que “el IRJ destinará una importante cuantía para facilitar el desplazamiento, por 5 euros ida y vuelta, lo que permitirá movilizar a centenares de jóvenes a cada festival, priorizando siempre la seguridad vial y la tranquilidad de las familias, en línea con el exitosos Bus Joven, otra de las iniciativas de transporte joven impulsadas por el Gobierno de La Rioja”.

Por su parte, Ernesto Navarrete ha puesto en valor la colaboración de Caja Rural de Navarra con esta campaña y ha señalado que la continuidad de este programa evidencia que “goza de buena salud” y una demanda creciente, a la vez que ha insistido en la necesidad de “tener especial sensibilidad hacia los festivales más pequeños, como el de Préjano, Berceo o Viniegra de Abajo”. Del mismo modo, ha recordado que una de las prioridades de la entidad “es dar acceso al joven a la cultura. En este sentido, el carnet joven es una buena herramienta por parte del Gobierno de La Rioja para poder ayudar al joven a que acceda a la cultura y estos festivales nos ayudan a cumplir ese objetivo”.

Solo será necesario disponer del Carné Joven y solicitar el código EYCA

Para beneficiarse de los descuentos tanto en las entradas como en el transporte, los jóvenes interesados deberán solicitar su código EYCA a través de la página web www.carnejovenlarioja.com. Este código personal identifica a los titulares del Carné Joven Europeo y permite aplicar automáticamente los descuentos en las plataformas de venta de cada festival.

El Carné Joven La Rioja es gratuito y puede solicitarse en cualquier oficina de Caja Rural de Navarra. Está dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años y ofrece, además de esta campaña, numerosos descuentos en ocio, cultura y viajes tanto en España como en el resto de Europa.