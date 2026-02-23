Éxito del Club Kyoku Haro en la Copa Internacional Oyama de la IFK

Los resultados de los miembros del club así lo demuestran:

Ane Sánchez, subcampeona alevín.

Diego Velasco, tercero en infantil.

Carlos Javid, tercero en cadete.

Elia Gonnelli, campeona en cadete.

Alba Velasco, subcampeona en juvenil.

Giovanni Monasterio, tercero en juvenil.

Miranda Dorado, tercera en senior.

El club «está muy satisfecho por los resultados obtenidos dado el nivel tan alto del campeonato, comparable a un europeo».