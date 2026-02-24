Briones acoge la XLI Muestra Itinerante de Arte Joven en La Rioja, referente de la creación contemporánea emergente

El Museo Etnográfico de La Rioja, La Casa Encantada exhibe del 20 de febrero al 28 de junio esta exposición promovida por el IRJ, tras su paso por Santo Domingo de la Calzada

El director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, y el alcalde de Briones, Gerardo Cueto, han inaugurado hoy, 24 de febrero, la XLI Muestra Itinerante de Arte Joven en La Rioja en el Museo Etnográfico de La Rioja, La Casa Encantada de Briones, donde podrá visitarse del 20 de febrero al 28 de junio de 2026. La exposición, organizada por el Gobierno de La Rioja a través del IRJ y en colaboración con el Ayuntamiento de Briones y el Museo de La Rioja, reúne obras de 15 jóvenes creadores seleccionadas en la última edición del certamen autonómico.

Tras su paso por Santo Domingo de la Calzada, esta nueva itinerancia consolida la Muestra como uno de los principales hitos del calendario cultural riojano y refuerza el compromiso del Ejecutivo regional con la descentralización de la oferta artística, acercando propuestas contemporáneas a distintos municipios de la comunidad.

La exposición incluye trabajos de pintura, escultura, instalación, fotografía, vídeo, música y diseño, reflejando la pluralidad de lenguajes, enfoques y discursos que caracterizan la creación joven actual. En esta edición participan Alberto Ovejero, Álvaro Morón, Álvaro Soto, Amapola Jiménez, Ana Yao Gómez, Andrea de Blas, Azahar Elena, Carlos Cañadas, José Javier Hernández, Laura Ramos, Lou Campos, Marina González, Naim RL, Santiago Dueñas y Virginia Pérez.

La Muestra de Arte Joven en La Rioja constituye una plataforma estratégica para la promoción del talento emergente, dirigida a artistas de entre 17 y 35 años, tanto de La Rioja como de otros puntos del país. A través de esta iniciativa, el IRJ impulsa propuestas innovadoras y favorece el desarrollo profesional y la visibilidad de la creación contemporánea.

Las obras que integran esta itinerancia fueron presentadas previamente en la sala de exposiciones de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir), en Logroño, durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, tras ser seleccionadas entre casi cuatrocientas propuestas recibidas en la convocatoria. El jurado estuvo integrado por Juan Diego Alcaide, director del IRJ; Silvia Lindner, directora del Museo Würth La Rioja; Mónica Yoldi, directora de la Esdir; Jesús Rocandio, director de Casa de la Imagen; Julio Hontana, profesor del IES Batalla de Clavijo; y Carlos Rosales, artista y comisario de exposiciones.

La XLI Muestra Itinerante de Arte Joven en La Rioja puede visitarse en el Museo etnográfico de La Rioja, La Casa Encantada (Plaza España, 11. Briones) de martes a sábados, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas —hasta las 19:30 horas durante el mes de junio—, y domingos y festivos de 10 a 14 horas. Permanece cerrada los lunes y los días 15 de mayo y 21 y 22 de junio.