Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Un ciclista de 62 años sufre una caída en Casalarreina y es atendido en el Centro de Salud de Haro

Un ciclista de 62 años sufre una caída en Casalarreina y es atendido en el Centro de Salud de Haro

Por Radio Haro
24 febrero, 2026
5
0
centro-salud-haro

SOS Rioja recibe el aviso de la caída de un ciclista en la carretera LR-503, km 1, término municipal de Casalarreina. El ciclista, un hombre de 62 años, ha sido evacuado al Centro de Salud de Haro.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

La UAGR‐COAG solicita la declaración de “campaña ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible