El Equipo de Gobierno de Haro acusa a PSOE y Laura Vidaurre de no decir la verdad en sus redes sociales

El Equipo de Gobierno ha rechazado «de forma contundente» las declaraciones realizadas por el PSOE y por la concejala no adscrita en sus redes sociales, en las que afirman no haber sido convocados al pleno del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA).

En nota de prensa, el Equipo de Gobierno municipal señala que: «Tras las declaraciones realizadas por el PSOE y por la concejala no adscrita, el Equipo de Gobierno ha aclarado que la convocatoria al I Pleno con el Consejo Local de Infancia y Adolescencia fue enviada y recibida correctamente por todos los miembros del consejo, con una semana de antelación, en concreto, el 20 de febrero.

En este sentido, la alcaldesa, Guadalupe Fernández, ha subrayado que “el correo oficial que tienen todos los concejales del Ayuntamiento es una herramienta básica de trabajo que debe utilizarse de forma adecuada y revisarse con la periodicidad que exige la responsabilidad del cargo”. “Si alguien no revisa su correo oficial, no puede trasladar esa responsabilidad a la gestión municipal, ni tampoco generar una polémica pública que no se corresponde con la realidad”.

Desde el equipo de gobierno lamentan que “se esté convirtiendo en algo habitual el uso de las redes sociales para lanzar acusaciones falsas contra este equipo de gobierno”, y han defendido que la actuación municipal se rige por criterios de responsabilidad, transparencia y cumplimiento de los procedimientos administrativos.

Por su parte, el concejal Luis Salazar, de Por La Rioja, ha manifestado su “satisfacción con el pleno y las propuestas trasladadas por los miembros del CLIA, así como su rechazo absoluto a esta forma de actuar y de acusar al equipo de gobierno con falsas verdades de cosas que no son ciertas y generando un malestar en la población embarrando la vida política de la ciudad.” “Además de ser de mal gusto hacer política de esta manera con nuestros jóvenes”.

En la misma línea, el concejal Borja Merino, de Ciudadanos, ha insistido en que “ser concejal exige responsabilidad y rigor”, y ha remarcado que el correo oficial es una herramienta de trabajo que debe revisarse con cierta periodicidad. “A mí me llegó la convocatoria al email igual que al resto de portavoces”.

La alcaldesa ha defendido que “detrás de este pleno hay mucho trabajo, por parte de los técnicos municipales, especialmente del área de juventud, y también mucha ilusión por parte de los niños y niñas que han participado. Cuando se lanzan acusaciones sin comprobar los hechos, no solo se cuestiona al equipo de gobierno. También se pone en duda el trabajo de los profesionales de esta casa, que realizan su labor con rigor y con un enorme compromiso. Y eso no es justo”. Y ha mostrado los documentos que confirman que la convocatoria fue recibida por todos los portavoces de los distintos grupos políticos.

“Si queremos que nuestro jóvenes crean en la política, lo primero que tenemos que hacer los adultos es estar a la altura. La política puede ser una herramienta maravillosa para mejorar la vida de las personas, pero solo cuando se ejerce con responsabilidad, con respeto y con la verdad por delante”. Ha concluido.

El equipo de gobierno reitera su compromiso con la transparencia, el respeto institucional y el correcto funcionamiento de los órganos municipales, y confía en que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse en el futuro».