Destacado
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Haro aprueba el derribo del inmueble de la calle Hermanos Sánchez del Río, 7

Por Radio Haro
3 marzo, 2026
El presupuesto para la actuación asciende a 155.703,27 euro

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al inicio del procedimiento abierto y de tramitación ordinaria para la adjudicación de estos trabajos.

El proyecto técnico ha sido redactado por Samaniego Arquitectos S.L.P. y contempla un presupuesto total de 155.703,27 euros, desglosado en 128.680,39 euros de base imponible y 27.022,88 euros de IVA.

