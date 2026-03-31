El Ayuntamiento de Haro domotiza el depósito de agua para garantizar la calidad y el ahorro en el suministro

La actuación incorpora un sistema inteligente de control para optimizar el abastecimiento y garantizar la calidad del agua. El nuevo sistema permitirá monitorizar en tiempo real el estado del depósito, los niveles de cloro, turbidez y consumo.

HARO

El Ayuntamiento de Haro ha domotizado el depósito municipal de agua con el objetivo de reforzar la calidad del suministro, optimizar el consumo y avanzar en una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

La actuación incorpora diferentes sistemas de control y monitorización que permiten conocer en tiempo real el estado del agua y del propio depósito. En primer lugar, el sistema de suministro garantiza la calidad del agua mediante la instalación de una sonda de turbidez en la red general, antes de la entrada al depósito. Esta sonda permite detectar el nivel de nitidez del agua y desviar automáticamente aquella que no alcance los parámetros óptimos.

Asimismo, el depósito contará con una sonda de nivel que permitirá asegurar que Haro dispone en todo momento de una reserva suficiente de agua para garantizar el abastecimiento de la ciudad. A ello se suma la instalación de un contador de agua entrante y otro de agua saliente, lo que permitirá conocer con precisión los caudales y mejorar la gestión del consumo.

El sistema incorpora también un analizador de cloro continuo que de forma automática ajusta el nivel de cloro del agua, garantizando siempre y de forma automática que se mantienen en los parámetros adecuados para el consumo.

Toda la información recogida por estos dispositivos se vuelca en una aplicación a la que tienen acceso tanto el fontanero municipal como la unidad de obras, permitiendo una supervisión continua y una respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

El concejal del área, Luis Salazar, ha destacado que “un servicio tan importante para la salud y el día a día de las personas como es el agua de consumo necesitaba en Haro un sistema del siglo XXI para su control y ahorro. Como ya hemos demostrado en otras ocasiones, este Ayuntamiento apuesta por la sostenibilidad y la seguridad”.

La obra ha sido ejecutada por FCC AQUALIA, S.A., con un presupuesto de 43.262,87 euros, IVA incluido.