El III Foro de Arqueología del IER se desarrollará en Logroño y San Vicente de la Sonsierra

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la coordinadora del foro, Teresa Cascudo, han presentado el III Foro de Arqueología del Instituto de Estudios Riojanos (IER), que se celebrará los días 7, 8 y 10 de abril, a las 19 horas, en Logroño y San Vicente de la Sonsierra. El ciclo reunirá a cuatro especialistas que darán a conocer los resultados de sus investigaciones más recientes sobre el patrimonio histórico de La Rioja en conferencias de acceso libre.

Durante su intervención, Iturriaga ha destacado la apuesta del Gobierno de La Rioja “por acercar el conocimiento especializado a la ciudadanía y por hacer partícipe a la sociedad de los avances en la investigación de su propio patrimonio”. En este sentido, ha subrayado que “este foro ejemplifica cómo la investigación no solo amplía el conocimiento histórico, sino que también contribuye de forma directa a la conservación y puesta en valor de nuestros bienes culturales”.

Por su parte, Teresa Cascudo ha explicado que esta actividad es fruto de la colaboración entre el IER, a través de su dirección académica de Patrimonio Regional, y el Servicio de Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico, que propone los proyectos considerados especialmente relevantes. Estas propuestas se ponen en común en el Consejo Académico del Instituto, del que surgen las ponencias que integran cada edición.

“Las piedras guardan memoria y gracias a los trabajos de arqueología conseguimos interpretarlas”, ha afirmado Cascudo, quien ha incidido en que el objetivo del foro es “poner carne a los informes” y contar la historia que hay detrás de vestigios y documentos técnicos que, en muchas ocasiones, se generan en el marco de intervenciones promovidas por la propia Administración. Asimismo, ha subrayado que el propósito es “dar una lectura articulada en torno a temas comunes, con variedad, que deje clara la enorme riqueza del patrimonio artístico y arqueológico de La Rioja”.

El Foro de Arqueología se consolida en su tercera edición como una de las principales iniciativas del IER para difundir el conocimiento científico generado en torno al patrimonio riojano. En esta ocasión, el programa reúne cuatro investigaciones recientes que, aunque en varios casos se centran en infraestructuras históricas vinculadas al agua, amplían la mirada hacia otros enclaves y contextos patrimoniales clave.

El conjunto de las sesiones pone de manifiesto cómo la arqueología permite no solo reconstruir el pasado, sino también orientar las estrategias actuales de conservación de puentes, monumentos y entornos históricos.

Investigaciones sobre puentes, entornos monumentales y obras hidráulicas

El foro se abrirá el 7 de abril con una conferencia dedicada a la intervención arqueológica en el puente de Santa Bárbara, sobre el río Cidacos, en Enciso. A partir de una actuación promovida por la Dirección General de Infraestructuras del Gobierno de La Rioja, las arqueólogas Asun Antoñanzas Subías y Pilar Iguacel de la Torre, de la empresa Labrys Arqueología, han combinado intervención directa, lectura de paramentos y estudio documental para identificar hasta siete fases constructivas en la historia del puente. La investigación ha permitido reconocer un posible origen bajomedieval, entre los siglos XIV y XV, y reconstruir las transformaciones que alteraron de forma notable su fisonomía entre los siglos XVII y XIX.

La sesión del 8 de abril se celebrará en el Salón Cultural de San Vicente de la Sonsierra y aportará una perspectiva complementaria, centrada en la arqueología del entorno monumental. Un cambio de ubicación que, como ha subrayado Cascudo, responde a uno de los principios del foro, que es no concentrar toda la actividad en Logroño y extender la labor del IER a otros municipios, destacando la importancia de colaborar con las localidades en la difusión de las intervenciones realizadas en su ámbito y de fomentar un mejor conocimiento del patrimonio riojano en todo el territorio.

En esta sesión, Pedro Álvarez Clavijo, doctor en Historia en la especialidad de Arqueología por la Universidad de Zaragoza e investigador agregado del IER, presentará los resultados de la supervisión arqueológica de las obras de acondicionamiento del entorno de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, acometidas a finales de 2025. La intervención ha permitido recabar información sobre el proceso constructivo del templo, la ordenación de su entorno inmediato a lo largo de los últimos cinco siglos y las características del terreno sobre el que se levantó el edificio, factores todos ellos fundamentales para garantizar su adecuada conservación futura. La celebración de esta conferencia en el propio municipio responde, además, a uno de los principios que inspiran el Foro: devolver el conocimiento generado a las comunidades cuyo patrimonio ha sido objeto de estudio.

La jornada de clausura, el 10 de abril, reunirá dos conferencias dedicadas a grandes infraestructuras históricas del territorio riojano. Carmen Alonso Fernández, doctora en Arqueología y Prehistoria, directora técnica y científica de CRONOS S. C. Arqueología y Patrimonio e investigadora agregada del IER, abordará el estudio del tramo riojano del acueducto romano de Alcanadre, realizado entre 2024 y 2025 por encargo de la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja. Su intervención permitirá conocer mejor el análisis constructivo, funcional y cronológico de esta obra, así como las soluciones técnicas que hicieron posible la gestión del agua en época romana.

A continuación, José Ignacio Murillo Fragero, licenciado en Geografía e Historia, especialista en Arqueología de la Arquitectura y vinculado tanto a Urbe pro Orbe como a la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, ofrecerá una charla divulgativa sobre los trabajos de investigación desarrollados en el marco de la restauración del Puente Mantible. Esta intervención ha permitido profundizar en el conocimiento histórico y material de una de las infraestructuras patrimoniales más singulares del entorno del Ebro, así como avanzar en su conservación y puesta en valor. La conferencia acercará al público las principales claves históricas, constructivas y patrimoniales de este enclave emblemático.

Programa III Foro de Arqueología de La Rioja 7, 8 y 10 de abril de 2026

Martes, 7 de abril · Centro Cultural Caja Rioja (Logroño)

‘Intervención arqueológica en el puente de Santa Bárbara de Enciso’

Asun Antoñanzas Subías y Pilar Iguacel de la Torre · Labrys Arqueología

Miércoles, 8 de abril · Salón Cultural (San Vicente de la Sonsierra)

‘Resultados de la supervisión arqueológica del entorno de la iglesia de Santa María la Mayor’

Pedro Álvarez Clavijo · Investigador agregado del IER

Viernes, 10 de abril · Centro Cultural Caja Rioja (Logroño)

‘El acueducto romano de Alcanadre: análisis constructivo, funcional y cronología’

Carmen Alonso Fernández · CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio

‘Investigación arqueológica en el Puente Mantible’

José Ignacio Murillo Fragero · Urbe pro Orbe / Escuela de Estudios Árabes (CSIC)

Con esta nueva edición, el Instituto de Estudios Riojanos refuerza su papel como puente entre la investigación académica y la sociedad, facilitando el acceso a los avances científicos y contribuyendo a la valorización de un patrimonio que forma parte esencial de la identidad cultural de La Rioja.