Guadalupe Fernández firma un convenio de más de 300.000 euros para renovar el alumbrado ornamental del Bendaña y la reforma exterior de los antiguos vestuarios de El Ferial

Las actuaciones se enmarcan en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino La Rioja 2023 y están financiadas con fondos europeos Next Generation EU.

El Ayuntamiento de Haro ha formalizado un convenio con el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, para la ejecución de dos actuaciones clave dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) La Rioja 2023, con una inversión total de 318.899,06 euros.

Este acuerdo permitirá desarrollar los proyectos de renovación del alumbrado público ornamental del Palacio de Bendaña y la la reforma exterior de la envolvente de los antiguos vestuarios de El Ferial, ambos incluidos en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de La Rioja 2023, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation EU.

La actuación en el Palacio de Bendaña contempla la modernización de su iluminación ornamental, con un presupuesto estimado de 32.771,37 euros, contribuyendo al 100% a los objetivos de sostenibilidad mediante la mejora de la eficiencia energética y la reducción del consumo.

Por su parte, el proyecto vinculado al río Tirón supondrá la reforma exterior de la envolvente de los antiguos vestuarios de El Ferial, con una inversión de 286.127,69 euros, orientado a reforzar la oferta turística sostenible de la ciudad y a poner en valor su entorno natural.

El objetivo de esta actuación es la ejecución de las obras definidas en el proyecto denominado Reforma exterior de la envolvente de los vestuarios de El Ferial, cuya finalidad es integrar las edificaciones existentes en el proyecto de renaturalización de la ribera del río Tirón, así como favorecer la conexión peatonal entre el casco urbano y el barrio de la estación, adaptando sus usos al nuevo espacio verde generado junto al río.

La actuación se plantea en dos fases diferenciadas. En esta primera fase se abordará la integración paisajística de las edificaciones mediante el revestimiento de sus fachadas con gaviones de acero galvanizado rellenos con canto rodado procedente de la ribera del río Tirón. Asimismo, la parte superior de los gaviones se rellenará parcialmente con tierra vegetal con el objetivo de permitir el desarrollo de vegetación extensiva de ribera, que colonizará la cubierta existente de chapa mediante una malla flotante de cables de acero inoxidable. Esta solución constructiva persigue no solo la integración visual de las edificaciones en el entorno fluvial, sino también su naturalización, favoreciendo la creación de un hábitat adecuado para la fauna local, facilitando la nidificación de aves y el desarrollo de pequeños reptiles.

Posteriormente, en una segunda fase se llevará a cabo la adaptación funcional de los espacios interiores. La edificación más antigua se rehabilitará para albergar una cafetería, un punto de información del espacio natural renaturalizado y un área de orientación para visitantes, mientras que la edificación destinada a vestuarios se mantendrá como espacio de apoyo a las actividades al aire libre, permitiendo a los usuarios su utilización como zona de cambio. Estas instalaciones darán servicio a las distintas actividades previstas en el entorno, entre las que se incluyen la práctica deportiva libre, los juegos de agua, las actividades infantiles y los recorridos peatonales.

Las edificaciones objeto de actuación se sitúan en una posición estratégica entre el barrio de la estación y el casco urbano, configurándose como un punto intermedio de paso, descanso e información para los usuarios. En este sentido, la incorporación de un uso estancial como la cafetería resulta clave para reforzar su función como espacio de acogida, al tiempo que permite centralizar la información, gestión y dinamización del nuevo entorno renaturalizado.

Ambas intervenciones se enmarcan en la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad, alineadas con los objetivos de modernización, eficiencia y diversificación del destino. El plazo de ejecución de las actuaciones está fijado hasta el 30 de junio de 2026.

La alcaldesa ha destacado que “con estas actuaciones, Haro da un paso más en su estrategia de posicionamiento como destino turístico, combinando la puesta en valor de su patrimonio histórico con el desarrollo de nuevos espacios vinculados al disfrute de zonas naturales. Una vez más agradecemos al Gobierno de La Rioja su apoyo para completar el Proyecto de renaturalización del río Tirón que requería de una inversión mayor de la que contabamos en el PSTD: Haro, Wine Tourim & Talent”.