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La extinción del incendio del vertedero de Nájera podría prolongarse durante varios días

La extinción del incendio del vertedero de Nájera podría prolongarse durante varios días

Por Radio Haro
10 abril, 2026
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Los trabajos de extinción del incendio declarado en el vertedero continúan desarrollándose y, según las previsiones de los medios intervinientes, su completa extinción podría prolongarse durante varios días, debido a las características del material acumulado y a la compleja tarea de extinción, según informa SOS Rioja.

El helicóptero para extinción de incendios forestales ha estado realizando descargas de agua en la zona para apoyar a los medios terrestres y se intenta sofocar mediante el aporte de tierra para reducir la oxigenación y acelerar la extinción.

La columna de humo seguirá siendo visible desde varias localidades del entorno.

Asimismo, se mantienen las recomendaciones a la población que se vea afectada por el humo:

Mantener las ventanas y puertas cerradas.
No usar aparatos de climatización.
Evitar la exposición prolongada al humo, especialmente personas con problemas respiratorios.
Se recomienda el uso de mascarillas FFP2.

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