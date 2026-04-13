El Museo de La Rioja cede 14 bustos de ‘En la Rioja nací’ a instituciones culturales y educativas de toda la región

Las esculturas de Alberto Ruiz de Mendoza, dedicadas a referentes de la identidad riojana, inician una nueva etapa con su exhibición permanente en distintos espacios del territorio.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha anunciado en el Museo de La Rioja, la cesión de los catorce bustos que integran el proyecto expositivo ‘En la Rioja nací’ a instituciones de la región. Esta iniciativa, que rindió homenaje a figuras clave de la historia y la creación regional, inicia ahora una nueva etapa con su instalación permanente en las sedes de diferentes instituciones culturales, educativas y sociales de la comunidad.

La exposición, realizada por el escultor riojano Alberto Ruiz de Mendoza, pudo visitarse en el Museo de La Rioja entre el 18 de octubre de 2024 y el 26 de enero de 2025. Concebida como una galería contemporánea de referentes vinculados a ámbitos como la literatura, el pensamiento, la música, la escena, la educación, la imagen o el deporte, la muestra reunió inicialmente trece bustos y se amplió posteriormente con la incorporación del dedicado al actor Pepe Viyuela, creado con motivo de su participación en el Festival Actual 2025, hasta completar el conjunto definitivo de catorce piezas.

Durante el acto, Pérez Pastor ha subrayado que “con este proyecto hemos querido reconocer públicamente a personas que han contribuido de manera decisiva a definir la identidad cultural de La Rioja” y ha añadido que “ahora estos bustos pasan a formar parte activa de espacios donde la cultura y el conocimiento se desarrollan cada día”.

De este modo, las figuras vinculadas a la literatura y el pensamiento encuentran acomodo en enclaves especialmente significativos: María de la O Lejárraga se ubica en la Fundación San Millán y Teresa León en la Biblioteca de La Rioja, reforzando el vínculo entre su legado y los espacios dedicados al libro y la reflexión cultural. A su vez, el del filósofo Gustavo Bueno pasará a exhibirse en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, conectando su figura con la vida institucional de la localidad.

En el ámbito de la creación escénica y audiovisual, los bustos de Rafael Azcona, Pepe Blanco y Pepe Viyuela se instalarán en dependencias del área de Cultura, estableciendo un diálogo entre distintas generaciones de creadores vinculados al guion, la interpretación y el humor.

Por otra parte, la música y la formación artística encuentran su continuidad natural en centros educativos: Lucrecia Arana estará presente en el Conservatorio de Haro que lleva su nombre; Lola Rodríguez Aragón en el Conservatorio Eliseo Pinedo de Logroño; y Lorenzo Cañas en el IES Camino de Santiago de Santo Domingo de la Calzada. Asimismo, María Teresa Gil de Gárate se incorporará al colegio Los Boscos de Logroño, reforzando la presencia de referentes educativos en el ámbito escolar.

La dimensión visual y tradicional del proyecto también mantiene su proyección territorial: el busto del fotógrafo Teo Martínez será acogido por la Casa de la Imagen; el de Diego Urdiales se instalará en la asociación que lleva su nombre en Arnedo; y el de Augusto Ibáñez, Titín III, pasará a instalarse en el Frontón Javier Adarraga, reconociendo el valor cultural y social de esta disciplina en la comunidad.

Con esta distribución, ‘En la Rioja nací’ trasciende su etapa expositiva y se convierte en una red permanente de memoria compartida en distintos puntos de La Rioja, consolidando la proyección territorial del Museo y la visibilidad de los referentes culturales de la región.