EL MONASTERIO DE LA PIEDAD DE CASALARREINA ACOGE EL PRIMER CONCIERTO DE LA RIOJA FESTIVAL A CARGO DEL CUARTETO QUIROGA Y EL BARÍTONO JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, FIGURAS INTERNACIONALES DE LA MÚSICA DE CÁMARA

Una de las mayores joyas patrimoniales de La Rioja, el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de Casalarreina, será el escenario este viernes del concierto de cámara a cargo del Cuarteto Quiroga junto al barítono español José Antonio López. Una actuación que permitirá disfrutar en un enclave histórico de un programa musical excepcional que combina el Rondó de Anton Webern, la obra Revés del compositor cántabro Israel López-Estelche sobre textos de Jesús Ruiz Mantilla, encargada por el Centro Nacional de Difusión Musical, y el Cuarteto n.º 2 de Johannes Brahms.

Un concierto de cámara de muy alto nivel que cuenta con el patrocinio de Bodegas Marqués de Vargas, en el que el Cuarteto Quiroga, formado por Aitor Hevia (violín), Cibrán Sierra (violín), Josep Puchades (viola) y Helena Poggio (violonchelo), junto al barítono español José Antonio López harán disfrutar al público con una combinación muy singular de obras del repertorio clásico y contemporáneo.

El Cuarteto Quiroga es una de las formaciones de música de cámara más aclamadas de España y con mayor proyección internacional. Premio Nacional de Música 2018, es una formación aclamada internacionalmente, desde su formación en 2003, por su enfoque audaz, su rigor interpretativo y su versatilidad estilística del repertorio clásico y contemporáneo.

Formado por Aitor Hevia (violín), Cibrán Sierra (violín), Josep Puchades (viola) y Helena Poggio (violonchelo), Cuartero Quiroga desarrolla una intensa actividad con presencia habitual en los principales escenarios del mundo y en los más prestigiosos ciclos europeos de música de cámara.

La versatilidad del barítono español José Antonio López le ha consolidado como uno de los intérpretes habituales de algunos de los conjuntos europeos más reconocidos. Dirigido por grandes maestros, navega entre estilos y épocas que van desde el oratorio barroco, óperas de Verdi y Wagner hasta la música contemporánea. López reparte y equilibra su actividad artística del repertorio sinfónico-coral, con grandes roles operísticos y el recital.

Además, el programa musical se completa con una experiencia turística, que se desarrollará por la tarde antes del concierto y que es gratuita con la entrada, aunque requiere de inscripción previa, con una visita por diferentes enclaves de esta localidad de La Rioja Alta y una cata de vinos.

QUARTETO QUIROGA Y JOSÉ ANTONIO LÓPEZ

Viernes 15 de mayo

19.30 horas

Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad (Casalarreina)

Previamente habrá una charla con Rioja Filarmonía en la Iglesia.

Experiencia turística

Viernes 15 de mayo

Visita guiada por Casalarreina y cata de vinos

17.00 horas. Visita guiada por los puntos de interés de Casalarreina

Durante esta actividad los asistentes podrán descubrir los tesoros patrimoniales que esconde este mágico enclave de La Rioja Alta a través de una visita guiada por el pueblo con salida a las 17:00 horas. La duración de la visita es de una hora y está limitada a 40 personas.

18.00 horas. Cata de vinos en la Casa de Cultura de Casalarreina

Se desarrollará un recorrido por los vinos de bodegas de Casalarreina a través de una cata comentada de la mano de un excelente sumiller. Aforo limitado.

Las experiencias son gratuitas con la entrada al concierto, previa inscripción.

Los abonos y entradas para asistir a los diferentes conciertos de La Rioja Festival pueden adquirirse en https://lariojafestival.es